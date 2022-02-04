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تزايد الطلب على اليخوت الفاخرة.. أسعارها ارتفعت 8% العام الماضي

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ثروات

تزايد الطلب على اليخوت الفاخرة.. أسعارها ارتفعت 8% العام الماضي

يفوق سعر اليخت الواحد 100 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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قفزت مبيعات اليخوت 77% في 2021، إذ جرى بيع نحو 887 يختاً فاخراً العام الماضي.

ويبدو أن أثرياء العالم يكافئون أنفسهم على الأموال التي استطاعوا جنيها خلال جائحة كورونا، إذ كسب أكبر 500 ثري في العالم تريليون دولار العام الماضي.

هذه الثروات قفزت بمبيعات اليخوت العام الماضي إلى ضعف ما بيع عام 2019. ويفوق سعر اليخت الواحد 100 مليون دولار، ويحتاج سنوات لبنائها بشكل مميز.

ويعرض المخرج ستيفن سبيلبرغ يخته للبيع بـ 158 مليون دولار، فيما ينتظر مؤسس "أمازون" جيف بيزوس انتهاء بناء يخته في هولندا.

وبسبب الطلب المتزايد ارتفعت أسعار اليخوت بين 5% الى 8% في 2021.

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