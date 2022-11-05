أسهم أوروبا تسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بـ1.5%

صعدت الأسهم الأوروبية في جلسة، الجمعة، بعد أن دعمت بيانات التوظيف الأميركية توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفف الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة مع تنامي الآمال في تخفيف قيود "كوفيد-19" في الصين، والتي ساهمت في تعزيز أسهم التعدين والسلع الفاخرة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.8% بقيادة أسهم الموارد الأساسية والمنتجات الشخصية والمنزلية وشركات صناعة السيارات.

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وبفضل موسم أرباح أفضل من المتوقع إلى حد كبير والآمال في أن تبطئ البنوك المركزية وتيرة تشديد السياسة النقدية، حقق المؤشر مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بارتفاع 1.5%، وفق رويترز.

ومن المتوقع أن تجري الصين تغييرات جوهرية على سياسة "صفر كوفيد" في الأشهر المقبلة وأن تقلص أمد الحجر الصحي للوافدين إليها.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الانكشاف الكبير على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال بما يتراوح بين 3.7% و7.1%.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 5.3% ليسجل أفضل أداء يومي له منذ 4 أشهر تقريبا، حيث قفزت أسعار المعادن وسط تكهنات بتخفيف الصين، أكبر مستهلك للمعادن، قيودها المرتبطة بـ"كوفيد-19".

وقفز سهم أديداس 21.4% ليتصدر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن ذكرت مجلة ماناغر ماغازين الألمانية أن الرئيس التنفيذي لشركة بوما بيورن غولدين الذي سبق أن أعلن رحيله عن الشركة يستعد لأن يصبح الرئيس الجديد لشركة أديداس المنافسة.