الذهب يصعد إلى مستوى غير مسبوق بدعم من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق

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ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، إذ عوض الطلب من صناديق الاستثمار المواكبة لاتجاهات السوق ارتفاع الدولار واحتمال استمرار أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 2262.51 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2266.59 دولار. وبلغ المعدن الأصفر مستويات غير مسبوقة لثلاث جلسات على التوالي.

وقال أولي هانسن من ساكسو بنك "الطلب الأساسي من الأفراد والبنوك المركزية انضم إليه مضاربون يواكبون اتجاهات السوق والذين قاموا بتمديد مراكز الشراء المرتفعة بالفعل بعد تجاوز مستوى 2200 دولار"، وفقا لـ "رويترز".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك شك في أن التوتر الجيوسياسي أضاف قدرا من الدعم".

وارتفع الذهب 9.3% في مارس/آذار في أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/تموز 2020، في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية. وقام البنك المركزي الصيني بإضافة الذهب إلى احتياطياته لمدة 16 شهرا على التوالي.

وواصل الذهب ارتفاعه اليوم الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الدولار الأميركي بعدما أظهرت بيانات أمس الاثنين نمو قطاع التصنيع الأميركي للمرة الأولى في عام ونصف العام في مارس/آذار. وقلص المتداولون رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في يونيو/حزيران إلى 56% بعد صدور البيانات، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "ما يجعل ارتفاع الذهب غير تقليدي هو أنه يحدث على الرغم من رياح معاكسة كبيرة تتمثل في ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمال استمرار أسعار الفائدة الأميركية في مستويات مرتفعة لفترة أطول".

وأضاف "علاوة على ذلك، نحن ننتقل إلى فترة ركود للطلب الموسمي. لا يمكنك أن تتخيل خلفية مثيرة للتشاؤم أكثر من ذلك".

وعادة ما يرتفع الذهب مع خفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وامتد الدعم من الذهب إلى معادن نفيسة أخرى.

وارتفعت الفضة 2.3% إلى 25.66 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.8% إلى 918.10 دولار، وصعد البلاديوم 3% إلى 1026 دولارا.