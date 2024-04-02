اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سبيكة ذهبية
سبيكة ذهبية
سعر الذهب

الذهب يصعد إلى مستوى غير مسبوق بدعم من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق

المعدن الأصفر ارتفع 9.3% في مارس (أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2020)

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، إذ عوض الطلب من صناديق الاستثمار المواكبة لاتجاهات السوق ارتفاع الدولار واحتمال استمرار أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 2262.51 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2266.59 دولار. وبلغ المعدن الأصفر مستويات غير مسبوقة لثلاث جلسات على التوالي.

وقال أولي هانسن من ساكسو بنك "الطلب الأساسي من الأفراد والبنوك المركزية انضم إليه مضاربون يواكبون اتجاهات السوق والذين قاموا بتمديد مراكز الشراء المرتفعة بالفعل بعد تجاوز مستوى 2200 دولار"، وفقا لـ "رويترز".

مالك ومدير سفينة "دالي" يقدمان التماسا يعود لقانون منذ 170 عاما عن كارثة جسر بالتيمور أسواق شركات مالك ومدير سفينة "دالي" يقدمان التماسا يعود لقانون منذ 170 عاما عن كارثة جسر بالتيمور

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك شك في أن التوتر الجيوسياسي أضاف قدرا من الدعم".

وارتفع الذهب 9.3% في مارس/آذار في أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/تموز 2020، في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية. وقام البنك المركزي الصيني بإضافة الذهب إلى احتياطياته لمدة 16 شهرا على التوالي.

وواصل الذهب ارتفاعه اليوم الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الدولار الأميركي بعدما أظهرت بيانات أمس الاثنين نمو قطاع التصنيع الأميركي للمرة الأولى في عام ونصف العام في مارس/آذار. وقلص المتداولون رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في يونيو/حزيران إلى 56% بعد صدور البيانات، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "ما يجعل ارتفاع الذهب غير تقليدي هو أنه يحدث على الرغم من رياح معاكسة كبيرة تتمثل في ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمال استمرار أسعار الفائدة الأميركية في مستويات مرتفعة لفترة أطول".

وأضاف "علاوة على ذلك، نحن ننتقل إلى فترة ركود للطلب الموسمي. لا يمكنك أن تتخيل خلفية مثيرة للتشاؤم أكثر من ذلك".

وعادة ما يرتفع الذهب مع خفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وامتد الدعم من الذهب إلى معادن نفيسة أخرى.

وارتفعت الفضة 2.3% إلى 25.66 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.8% إلى 918.10 دولار، وصعد البلاديوم 3% إلى 1026 دولارا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط