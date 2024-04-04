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سوق السعودية

"السعودية للكهرباء" تسترد صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

مستحقة في 8 أبريل الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استرداد كامل الصكوك الدولية المستحقة في 8 أبريل 2024، والمدرجة في السوق الأيرلندي للأوراق المالية (يورونكست دبلن) والمصدرة في تاريخ 8 أبريل 2014.

وقالت "كهرباء السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة الصكوك المستردة تبلغ 1.5 مليار دولار، بنسبة استرداد من الإصدار الكلي 100% بعدد إجمالي 7500 صك.

وأضافت أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200 ألف دولار.

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وسيظهر الأثر المالي لسداد تلك الصكوك في القوائم المالية لـ"كهرباء السعودية" للربع الثاني من 2024.

وسيتم إلغاء إدراج تلك الصكوك من السوق الأيرلندي للأوراق المالية (يورونكست دبلن).

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