"السعودية للكهرباء" تسترد صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استرداد كامل الصكوك الدولية المستحقة في 8 أبريل 2024، والمدرجة في السوق الأيرلندي للأوراق المالية (يورونكست دبلن) والمصدرة في تاريخ 8 أبريل 2014.

وقالت "كهرباء السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة الصكوك المستردة تبلغ 1.5 مليار دولار، بنسبة استرداد من الإصدار الكلي 100% بعدد إجمالي 7500 صك.

وأضافت أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200 ألف دولار.

وسيظهر الأثر المالي لسداد تلك الصكوك في القوائم المالية لـ"كهرباء السعودية" للربع الثاني من 2024.

وسيتم إلغاء إدراج تلك الصكوك من السوق الأيرلندي للأوراق المالية (يورونكست دبلن).