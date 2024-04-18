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حقل نفط في العراق (رويترز)
حقل نفط في العراق (رويترز)
طاقة

العراق يطرح عطاءات لترسية عقود للتنقيب عن النفط والغاز

30 مشروعاً جديداً

بغداد - رويترز
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قالت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، إن العراق سيعقد جولة عطاءات لعقود التنقيب عن النفط والغاز في 27 أبريل/نيسان.

ومن المقرر أن يطرح العراق 30 مشروعاً جديداً للنفط والغاز في جولتي تراخيص بمحافظات مختلفة في البلاد، إذ يسعى لإنتاج الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه لمحطات الكهرباء وخفض الواردات التي تثقل كاهل ميزانيته.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن الجولة الخامسة "التكميلية" تشمل 16 مشروعا، بعضها لم تتم ترسيته في جولة التراخيص الخامسة، بينما التركيز الأكبر في المناطق المطروحة بالجولة السادسة على استكشاف الغاز.

يصاحب إنتاج البلاد للنفط الخام استخراج غاز في حقولها وتعمد إلى حرق الكثير منه لأنها تفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود. وفي المقابل، تعتمد على واردات الطاقة الإيرانية لتوليد الكهرباء.

ويتعرض العراق لضغوط من واشنطن لتقليل اعتماده على إيران في الحصول على الطاقة.

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