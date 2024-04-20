"تسلا" تستدعي جميع سياراتها من هذا الطراز بسبب مشكلة في دواسة الوقود

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تستدعي شركة تسلا جميع الشاحنات "Cybertruck" البالغ عددها 3878 التي شحنتها حتى الآن، وذلك بسبب مشكلة يمكن أن تتعطل فيها دواسة الوقود، مما يعرض السائقين لخطر الاصطدام، وفقاً للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

ويتوج الاستدعاء أسبوعاً مضطرباً لشركة "تسلا". قامت الشركة بتسريح أكثر من 10% من قوتها العاملة يوم الاثنين، وفقدت اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين.

وبعد بضعة أيام، طلبت "تسلا" من المساهمين إعادة التصويت على حزمة التعويضات الضخمة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي أسقطها القاضي في وقت سابق من هذا العام.

بدأت التقارير عن مشاكل في دواسة الوقود في Cybertruck في الظهور في الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب ما ورد أوقفت شركة تسلا عمليات تسليم الشاحنة مؤقتاً أثناء حل المشكلة.

وقال ماسك في منشور على موقع "إكس" إن تسلا كانت "حذرة للغاية" وأبلغت الشركة "NHTSA" بأنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات مرتبطة بالمشكلة.

وأكدت الشركة الآن لـ "NHTSA" أن الدواسة يمكن أن تتحرك، مما يجعل من الممكن أن تنزلق للأعلى وتعلق في الزخرفة حول منطقة القدم.

قالت تسلا إنها تلقت أولاً إشعاراً بإحدى حوادث دواسة الوقود من أحد العملاء في 31 مارس، ثم إشعاراً ثانياً في 3 أبريل. وبعد إجراء سلسلة من الاختبارات، قررت في 12 أبريل إصدار استدعاء بعد تحديد عيوب في مادة التشحيم.

وأوضحت "تسلا" أنها ستقوم باستبدال أو إعادة صياغة دواسة الوقود في جميع مركبات Cybertrucks الموجودة. وأخبرت NHTSA أيضاً أنها بدأت في بناء Cybertrucks بدواسة مسرع جديدة، وأنها تعمل على إصلاح المركبات التي تمر عبرها أو الموجودة في مراكز التسليم.

على الرغم من أن "Cybertruck" بدأ شحنها لأول مرة في أواخر العام الماضي، إلا أن هذا ليس أول استدعاء للمركبة. لكن المشكلة الأولية كانت طفيفة: في وقت سابق من هذا العام، استدعت شركة تسلا البرنامج الموجود على جميع سياراتها لأن أحجام خطوط أضواء التحذير الخاصة بها كانت صغيرة جداً. وكشفت الشركة عن الشاحنة في عام 2019.