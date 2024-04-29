مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 997.6 مليون دولار

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قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة بالدولار لأجل عام بقيمة 997.6 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.
وتأتي هذه الخطوة ضمن هيكلة الديون في ظل استحقاق أذون خزانة دولارية مدة عام بقيمة مليار دولار يوم 30 أبريل الجاري وبلغ العائد عليها 4.9%.
وكان المركزي قد أصدر أذون خزانة دولارية منذ بداية العام بقيمة 1.85مليار دولار من خلال مزادين في شهر يناير وفبراير الماضيين.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تحصل الحكومة المصرية على نحو 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة مشروع "رأس الحكمة" بحلول 30 أبريل الجاري.
وأشار خلال تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من اتفاق التمويل الخاص بمصر، إلى أن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام للبلاد.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد باعت للبنك المركزي المصري نحو 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، وسيقوم البنك المركزي المصري بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.
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