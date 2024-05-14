"جابكس": إنتاج حقل الغراف العراقي قد يبلغ 200 ألف برميل في 2024

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توقعت شركة التنقيب عن النفط اليابانية "جابكس" اليوم الثلاثاء أن يبلغ إنتاج حقل الغراف النفطي العراقي مستوى غير مسبوق عند 200 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري.

وقال المدير التنفيذي لجابكس، يوتاكا نيشيمورا، في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج المالية "يبلغ إنتاج الغراف حاليا نحو 150 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن ينمو إلى نحو 200 ألف برميل يوميا هذا العام".

وردا على سؤال حول قدرة العراق على زيادة الإنتاج في ظل تخفيضات"أوبك+"، قال "من الصعب التأكد من سير الأمور كما ننوي، نظرا لوجود قيود".

وقال وزير النفط العراقي لوكالة الأنباء الرسمية في وقت سابق من الشهر الحالي إن العراق ملتزم بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي وافقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويحرص على التعاون مع الدول الأعضاء في الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وجاءت تعليقات الوزير في أعقاب الإعلان عن أن العراق أجرى ما يكفي من الخفض الطوعي.

وبدأ حقل الغراف النفطي في جنوب العراق، الذي تطوره شركتا بتروناس الماليزية وجابكس، الإنتاج في 2013.

وتتوزع ملكية الحقل بواقع 45% لشركة بتروناس، إضافة إلى 30% لشركة جابكس غراف و25% لشركة نفط الشمال العراقية الوطنية.

ولشركة جابكس 55% في "جابكس غراف"، في حين تمتلك المنظمة اليابانية الوطنية لأمن الطاقة والمعادن المملوكة للدولة 35% وتستحوذ شركة ميتسوبيشي على 10%.