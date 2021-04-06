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عملاق المدفوعات "سترايب" يتوسع في الشرق الأوسط عبر دبي

سترايب
شركات

عملاق المدفوعات "سترايب" يتوسع في الشرق الأوسط عبر دبي

قيمة "سترايب" قفزت الشهر الماضي إلى 95 مليار دولار

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دبي - رويترز

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أعلن عملاق المدفوعات الرقمية "سترايب" اليوم الثلاثاء، فتح مكتب في دبي، العاصمة المالية للإمارات العربية المتحدة، في أول توسع له في منطقة الشرق الأوسط.

وتأسست "سترايب" في 2010 على يد الأخوين الإيرلنديين باتريك وجون كوليسون، وتستخدمها الآن ما يربو على 50 شركة، تعالج كل منها ما يزيد عن مليار دولار سنويا لاستقبال المدفوعات وفواتير العملاء.

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ومن بين الشركات التي تستخدم خدمة المدفوعات غوغل وأوبر وأمازون وعملاق الشحن ميرسك.

وقالت "سترايب" إن عدة شركات تستخدم بالفعل خدماتها في الإمارات، مثل تطبيق إدارة الصالات الرياضية غلوفوكس ومنصة طلب الطعام تشات فود.

وأضافت أنها تدخل السوق بشراكة مع نتورك إنترناشونال، شركة معالجة المدفوعات التي مقرها دبي.

وقفزت قيمة "سترايب" الشهر الماضي إلى 95 مليار دولار، بعد أن جمعت رأسمال بفضل ازدهار التجارة الإلكترونية عبر جولة تمويل.

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