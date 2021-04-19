أرباح "ينساب" الفصلية تقفز 302% إلى 420 مليون ريال

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن تحقيق نمو كبير بواقع 302% في الأرباح عن الفصل الأول من العام الجاري، حيث سجلت صافي ربح يتجاوز 420 مليون ريال مقابل 104.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2020.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بحسب بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمبيعة نتيجة للإيقاف المجدول لبعض مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية، كما أعلن عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26 يناير 2021، وكذلك ارتفاع متوسط تكلفة بعض مواد اللقيم، بالإضافة إلى تسجيل مخصص محاسبي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 64 مليون ريال.

وكان صافي ربح شركة "ينساب"، ارتفع بنسبة 94.67% بالربع الرابع من عام 2020، ليصل إلى 332.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 170.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وزاد صافي ربح شركة "ينساب" بنسبة 70.1% خلال الربع الرابع بالمقارنة بصافي ربح 195.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2020.

وعزت "ينساب" أيضاً في بيان للسوق المالية السعودية سبب ارتفاع صافي الربح بالربع الرابع على أساس سنوي، إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة.