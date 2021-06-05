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حاسب محمول من سامسونغ يعمل مع شبكات الجيل الخامس

samsung book go
حاسب سامسونغ المحمول الجديد
تكنولوجيا

حاسب محمول من سامسونغ يعمل مع شبكات الجيل الخامس

يمكن لهواتف سامسونغ غالاكسي الاتصال بسهولة بجهاز Galaxy Book Go عبر تطبيق Your Phone من مايكروسوفت

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة سامسونغ عن جهازي Galaxy Book Go و Galaxy Book Go 5G، وهما جهازي حاسب محمول متشابهين ومختلفين بنفس الوقت.

ويستخدم الأول مجموعة شرائح Snapdragon 7c Gen 2 الجديدة من كوالكوم، بينما يحتوي الأخير على Snapdragon 8cx Gen 2. وذلك بدلاً من معالجات Exynos الخاصة بشركة سامسونغ.

وقالت سامسونغ إنه تم تصميم سلسلة Galaxy Book Go لتلبي حاجات مستخدمي الأجهزة المحمولة، الذين يريدون تواصلاً سلساً وإنتاجية مستدامة وترفيهاً غامراً، كل ذلك في جهاز واحد.

حاسب سامسونغ المحمول الجديد
حاسب سامسونغ المحمول الجديد

وهذا الجهاز هو الأحدث من فئة Galaxy Book وطورته سامسونغ ليكون قادرا على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية الحديثة.

ويبدأ سعر الحاسب الجديد Galaxy Book Go من 349 دولار أميركي، ويحتوي على معالج Snapdragon 7c Gen 2 المحدث الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم الشهر الماضي.

ويتوفر هذا الجهاز بـ4 غيغابايت أو 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 غيغابايت أو 128 غيغابايت من سعة تخزين eUFS.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن شاشة LCD بقياس 14 إنشاً وبدقة 1080 بكسل. وسماكة الحاسب المحمول تبلغ 14.9 ميليمتر ووزنه 1.38 كيلوغرام.

وتتمتع بطارية هذا الحاسب، التي تبلغ قوتها 42.3 واط، بعمر طويل تكفيه ليعمل 18 ساعة بالشحنة الواحدة. وفيما يتعلق بالمنافذ، يوجد منفذا USB من النوع C، إلى جانب منفذ USB من النوع A.

حاسب سامسونغ المحمول الجديد
حاسب سامسونغ المحمول الجديد

وقد يكون هذا أول جهاز "ويندوز" بمعالج من ARM بمنفذ USB القديم. ويحتوي أيضاً على منفذ صوت بقياس 3.5 ميليمتر وفتحة microSD.

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ويمكن لهواتف سامسونغ غالاكسي الاتصال بسهولة بهذا الجهاز عبر تطبيق Your Phone من مايكروسوفت من خلال استخدام Link to Windows. بالإضافة إلى ذلك يمكن عكس شاشة الجهاز، وتثبيت تطبيقات "أندرويد" عليه.

كما حصل هذا الجهاز على مكبرات صوت وتقنيات Dolby Atmos ، ونظام تشغيل Windows 10 Home مع واجهات تشغيل مميزة، ومايكروفونات وكاميرات لإجراء مكالمات الفيديو.

وجهزته سامسونغ أيضا بمنفذ nanoSIM لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi 802.11ac، ونظام اتصال لاسلكي عبر البلوتوث.

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