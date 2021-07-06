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المحكمة التجارية بالدمام تقبل مقترح إعادة التنظيم المالي من شركة "الخضري"

الخضري مناسبة
شعار شركة "الخضري"
سوق السعودية

المحكمة التجارية بالدمام تقبل مقترح إعادة التنظيم المالي من شركة "الخضري"

وتحدد موعد تصويت المساهمين على المقترح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، إن المحكمة التجارية بالدمام قبلت مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.

وأضافت شركة "الخضري" في بيان على "تداول السعودية"، إن المحكمة حددت 22 ذي الحجة 1442 هـ، موعداً لتصويت المساهمين على المقترح، و25 ذي الحجة 1442 هـ، موعداً لتصويت الدائنين على المقترح.

وقالت الشركة، إنها تعمل على تحديد آلية تصويت المساهمين والدائنين وفق لنظام الإفلاس، وسُتعلن التفاصيل لاحقاً.

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كانت شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري "الخضري"، قد أعلنت عن تسليمها مقترح "خطة إعادة التنظيم المالي" الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، اليوم الأحد، من قبل أمين الإفلاس بدر التميمي.

يذكر أن شركة "الخضري" دخلت تحت إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة إلى المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

وكانت شركة "الخضري"، قد أعلنت في 16 مارس 2021، عن تقدمها للمحكمة التجارية بالدمام بطلب تمديد مهلة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لمدة 30 يوماً إضافية لما طرأ من مستجدات مؤثرة على الشركة وعلى المقترح.

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