نادك تتكبد 17.35 مليون ريال خسائر بالربع الثاني

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، متكبدة خسائر قدرها 17.35 مليون ريال، مقابل 131.63 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 11.6% لتصل إلى 537.23 مليون ريال، مقابل 608.06 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وفي بيان لتداول السعودية، عزت الشركة الخسائر إلى تراجع مبيعات منتجات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 8.18%، وتراجع مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 61.32%.

وانخفضت مصاريف البيع والتسويق في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 12.19% ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنفاق على أنشطة التسويق والترويج.

وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية في الربع الثاني بنسبة 6.37% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض تكلفة الموظفين، والتي قابلها جزئيًا زيادة في مصاريف تقنية المعلومات.

وانخفضت تكلفة التمويل في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 24.07% نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض القروض والتسهيلات البنكية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمقدار 3.57 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وحققت الشركة ربح منحة خلال الربع الثاني من العام الماضي، إذ تلقت خطابًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنح ملكية قطعة الأرض التي تم إحياؤها في حائل ووادي الدواسر والجوف. وتم الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال سعودي في بيان الربح والخسارة ضمن الإيرادات والمصروفات الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر، ولكن لا توجد مثل هذه البنود في الربع الحالي.

وخلال النصف الأول، بلغت خسائر الشركة 10.98 مليون ريال، مقابل 149.81 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بعد تراجع الإيرادات بنسبة 8% إلى 1.073 مليار ريال.