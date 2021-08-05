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سنتامين تبحث عن مشترين لمشروع في بوركينا فاسو وتحقق أرباحا أقل

مدخل منجم ذهب جبل السكري في مصر
مدخل منجم ذهب جبل السكري في مصر
الذهب

سنتامين تبحث عن مشترين لمشروع في بوركينا فاسو وتحقق أرباحا أقل

انخفضت أرباحها إلى 116.8 مليون دولار في 6 أشهر

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لندن - رويترز

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قالت شركة تعدين الذهب سنتامين التي مقرها لندن اليوم الخميس إنها تبحث عن مشترين لمشروعها في بوركينا فاسو، وأعلنت عن انخفاض 39% في ربح ما قبل الضرائب للنصف الأول إذ طغى انخفاض الإنتاج على زيادة الأسعار.

وقالت سنتامين، التي تشغل منجم السكري للذهب في مصر، إنها تقيّم خيارات استراتيجية، بما في ذلك البيع المحتمل لأصل غير أساسي في باتي ويست في بوركينا فاسو.

وقالت شركة التعدين إن مراجعة أجرتها لأصولها في غرب أفريقيا أظهرت أن مشروع باتي ويست لم يف بمعايير الاستثمار وإنها شرعت في تحديد شركاء أو مشترين محتملين للمشروع.

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وانخفض ربح الشركة قبل الضرائب إلى 116.8 مليون دولار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران من 192.5 مليون دولار قبل عام.

وهبط إنتاج الشركة من الذهب 20% إلى 204275 أونصة، مما يتماشى مع خطة مدتها ثلاث سنوات لمنجم السكري تشمل خفض الكميات منه.

لكن سنتامين قالت إن متوسط السعر المحقق للذهب للنصف الأول ارتفع 9%، إذ تعززت أسعار المعدن الأصفر بفضل المشتريات الباحثة عن الملاذ الآمن بسبب جائحة كوفيد-19.

وأعلنت الشركة عن توزيع نقدي مؤقت 4 سنتات للسهم، ما يقل عن 6 سنتات قبل عام. وأبقت على توقعاتها للإنتاج والتكلفة والنفقات الرأسمالية للعام بالكامل.

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