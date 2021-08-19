"وفرة" تزيد خسائرها 288.7% في الربع الثاني

ارتفع صافي خسائر شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة" خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 288.7% إلى 2.58 تحقيق خسائر نحو 665.7 ألف ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وعلى أساس فصلي، تحولت الشركة للخسائر بالربع الثاني، مقارنة مع أرباح بقيمة 269.9 ألف ريال بالربع الأول من 2021.

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وقالت "وفرة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي لارتفاع صافي الخسارة يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 11.54% وارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية رغم انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.

وبالنسبة لنتائج النصف الأول من 2021، أظهرت البيانات تحول الشركة للخسارة بقيمة 2.78 مليون ريال، مقابل أرباح 650.55 ألف ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة كما في 30 يونيو 2021 نحو 17.02 مليون ريال وهو ما يعادل نسبة 22.07% من رأس مال الشركة.

وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة للخسائر التشغيلية وتكوين مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة ومخصصات هبوط في قيمة المخزون وبضاعة بطيئة الحركة ومخصص تدني في قيمة الممتلكات والآلات، وفروقات زكويّة.

وستقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وحسب البيان، تمّ التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم من خلال أخذ أثر تخفيض رأس المال من بداية أقرب فترة معروضة للالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 33 ربحية السهم.

وأشارت الشركة إلى مراقبتها للوضع الحالي عن كثب خاصة في الأشهر القادمة من العام الجاري نظراً لاستمرار جائحة كورونا، متوقعة تحسن الوضع تدريجيًا وتأمل أن ينتهي تفشي "كوفيد- 19" خلال العام الحالي.