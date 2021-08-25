"الناقول" توصي بزيادة رأس المال 50% بأسهم منحة

أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول "الناقول" عن توصية مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم الأربعاء بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة الأرباح المتبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم لكل سهمين.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح 43.5 مليون ريال، بدلاً من 29 مليون ريال، بنسبة زيادة 50%.

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ويكون عدد الأسهم بعد الزيادة 4.35 مليون سهم، بدلاً من 2.9 مليون سهم.

وذكرت "الناقول" أن الزيادة عبر منح سهم لكل سهمين مملوكة.

وستتم الزيادة عن طريق رسملة 14.5 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.