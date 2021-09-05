إس تي سي حلول: النطاق السعري للطرح بين 136 و151 ريالاً

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" السعودية، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، اليوم الأحد، عن النطاق السعري لأسهم الطرح في اكتتابها العام وبدء فترة بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 136 ريالا سعوديا إلى 151 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

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وبدأ اليوم الأحد تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات "وعملية بناء سجل الأوامر والتي تمتد لـ 9 أيام حتى 13 سبتمبر، على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة 3 أيام تبدأ في 19 سبتمبر المقبل.

وتطرح الشركة 24 مليون سهم والتي تمثل 20% من رأس مالها، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم طرح، كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

والشريحة (ب)، هي المكتتبين الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري.

وفي 28 يونيو 2021، حصلت شركة solutions by stc على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الطرح العام الأولي لـ 24 مليون سهم وهو ما يمثل 20٪ من رأس مال الشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل شركة الاتصالات السعودية "stc"، وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية). وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.