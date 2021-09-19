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مصر تطرح حصة أقلية في شركة إي-فاينانس للاكتتاب العام

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إي فاينناس القابضة
إي فاينناس القابضة
البورصة المصرية

مصر تطرح حصة أقلية في شركة إي-فاينانس للاكتتاب العام

الطرح سيتم في الربع الرابع من 2021

القاهرة - رويترز

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قالت شركة إي-فاينانس المصرية للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي‭ ‬التي تسيطر عليها الدولة اليوم الأحد إنها ستعرض ما يصل إلى 14.5% من رأسمالها في طرح عام أولي في الربع الرابع من 2021.

وأضافت الشركة، التي تأسست في 2005، في بيان أنها الكيان الوحيد المصرح له بتشغيل الشبكات المالية الحكومية، بما يشمل معالجة معاملات الدفع والتحصيل وتسويتها.

والطرح الأولي العام لإي-فاينانس أحد عدة طروح مرتقبة لهذا العام.

وفي مايو/أيار، باعت مصر حصة 51% في بنك الاستثمار العربي للمجموعة المالية هيرميس المصرية في أول صفقة لبيع حصة أغلبية في بنك منذ 2006.

وأعلنت الحكومة المصرية في 2018 اعتزامها بيع حصص أقلية في أكثر من 20 شركة لكن تلك الصفقات تأجلت مرارا بسبب تراجع أداء الأسواق وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

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وقالت إي-فاينانس إنها ستطرح 177.8 مليون سهم جديد في البورصة إضافة إلى 80 مليون سهم مملوكة بالفعل لمساهمين حاليين وذلك لمؤسسات ومستثمرين أفراد.

ومن بين الجهات التي تملك أسهما في الشركة ثلاثة بنوك مملوكة للدولة وهي بنوك الاستثمار القومي بحصة 63.64% والأهلي ومصر ولكل منهما حصة 9.09%، وذلك وفقا لما ذكره تقرير مالي سنوي أصدرته الشركة في 2019.

ولكل من شركة بنوك مصر، المسؤولة عن إدارة المدفوعات ويقودها البنك المركزي، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 9.09% من إي-فاينانس أيضا.

وقالت شركة إي-فاينانس إن إيراداتها ارتفعت إلى 1.23 مليار جنية مصري (78 مليون دولار) في 2020 وإلى 904 ملايين جنيه مصري في النصف الأول من 2021، في معدل نمو سنوي مجمع 30% من 2018 إلى 2020.

وأضاف بيان الشركة أن عملية الطرح تخضع لظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية.

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