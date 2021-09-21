اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ151 ريالاً للسهم

تنتهي اليوم الثلاثاء عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc والتي بدأت يوم الأحد الماضي.

وجرى تخصيص 2,400,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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يذكر أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc"، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كانت أعلنت اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في اكتتابها العام ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريالا للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة إلى 18.1 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وأعلنت الشركة في وقت سابق أن فترة اكتتاب المؤسسات انتهت بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفاً، حيث وصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 471 مليار ريال.

وتشير التوقعات إلى أن عمليات اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة، كانت بنفس قوة اكتتاب المؤسسات، وستقوم الشركة في 29 سبتمبر برد فائض الإكتتاب.

يذكر أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" ، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كانت أعلنت اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في اكتتابها العام ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريالا للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة إلى 18.1 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وسيتوفر لدى شركة الاتصالات السعودية (STC) سيولة إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري، مع انتهاء الاكتتاب في الطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solution by STC).

ووفقا لحسابات "العربية.نت"، ستصل صافي متحصلات إس تي سي من طرح شركتها التابعة نحو 3.2 مليار ريال بعد خصم تكاليف الطرح.