.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ151 ريالاً للسهم

  • الخط
solutions by stc
Solutions by stc
سوق السعودية

اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في solutions by stc بـ151 ريالاً للسهم

تغطية المؤسسات فاقت المستهدف بـ 130 ضعفا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تنتهي اليوم الثلاثاء عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc والتي بدأت يوم الأحد الماضي.

وجرى تخصيص 2,400,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

يذكر أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc"، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كانت أعلنت اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في اكتتابها العام ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريالا للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة إلى 18.1 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

3.2 مليار ريال سيولة إضافية لدى "STC" بنهاية الشهر قصص اقتصادية خاص 3.2 مليار ريال سيولة إضافية لدى "STC" بنهاية الشهر

وأعلنت الشركة في وقت سابق أن فترة اكتتاب المؤسسات انتهت بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفاً، حيث وصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 471 مليار ريال.

وتشير التوقعات إلى أن عمليات اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة، كانت بنفس قوة اكتتاب المؤسسات، وستقوم الشركة في 29 سبتمبر برد فائض الإكتتاب.

يذكر أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" ، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كانت أعلنت اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في اكتتابها العام ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريالا للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة إلى 18.1 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وسيتوفر لدى شركة الاتصالات السعودية (STC) سيولة إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري، مع انتهاء الاكتتاب في الطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solution by STC).

ووفقا لحسابات "العربية.نت"، ستصل صافي متحصلات إس تي سي من طرح شركتها التابعة نحو 3.2 مليار ريال بعد خصم تكاليف الطرح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
iOS 15.. أبل تطلق نظام تشغيل آيفون الجديد.. وهذه طريقة تنزيله iOS 15.. أبل تطلق نظام تشغيل آيفون الجديد.. وهذه طريقة تنزيله
أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم
طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون بوكيتينو يدافع عن قراره بإخراج ميسي من مباراة ليون
قبل أن تذهب
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
اكتشف المزيد