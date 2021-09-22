فيسبوك تطرح أول أجهزتها اللوحية.. باب جديد للمنافسة مع عمالقة التكنولوجيا

قدمت شركة فيسبوك نسخة محمولة من جهاز دردشة الفيديو Portal الخاص بها، المنتج المسمى Portal Go، والذي يحتوي على شاشة بمقاس 10 بوصات وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل ومكبرات صوت.

كما أنه يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن، لذا فهو لا يحتاج إلى البقاء موصولا بالحائط، وهو الأول من نوعه في مجموعة Portal التي يبلغ عمرها ما يقرب من ثلاث سنوات.

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يشير هذا إلى أن Portal، تحاول المنافسة في سوق أجهزة آيباد والأجهزة اللوحية الأخرى التابعة لشركة أبل، لكن شركة فيسبوك تؤكد أن الاستخدام الرئيسي للجهاز لا يزال هو عقد المؤتمرات عبر الفيديو.

وتقوم الشركة بتسويق التكنولوجيا كوسيلة لنقل محادثات الفيديو بسهولة من غرفة إلى أخرى، والاستماع إلى الموسيقى في جميع أنحاء المنزل.

ويبلغ سعر الجهاز 199 دولاراً، حيث يعد أرخص من جهاز آيباد البالغة تكلفته 329 دولاراً للنسخة الأساسية، على الرغم من أنه يمكن العثور على الطرز التي تم تجديدها والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد بسعر أقل من ذلك بكثير. كما تبيع أبل حالياً جهاز آيباد لعام 2017 مقابل 199 دولاراً، وتقدم أمازون وشركات تصنيع أخرى أجهزة لوحية بأقل من 200 دولار.

كما كشفت فيسبوك أيضاً عن جهاز بورتال بلس، بسعر 349 دولار، يوم الثلاثاء، مع شاشة بمقاس 14 بوصة ومكبرات صوت أفضل. فيما لا يزال هذا الجهاز يتطلب اتصالاً ثابتاً بالحائط ويزن أكثر من 1.8 كيلو غرام.

وفي عرض توضيحي، قالت فيسبوك إن بعض المستهلكين يفضلون استخدام الجهاز كآلة مخصصة لدردشة الفيديو إلى جانب كمبيوتر سطح المكتب الرئيسي.

ويدعم جهاز بورتال من فيسبوك تطبيقات الدردشة من فيسبوك والتحكم الصوتي Alexa من أمازون، كما ستعمل الطرز الجديدة مع مايكروسوفت تيمز، وغو تو ميتينغ، وزووم، وويبكس.

وستبدأ فيسبوك في شحن جهازيها الجديدين للمستهلكين في 19 أكتوبر.