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"البيئة والمياه" ترسي عقداً بـ45.6 مليون ريال على "الخريف" 

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الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"البيئة والمياه" ترسي عقداً بـ45.6 مليون ريال على "الخريف"

لتشغيل وصيانة شبكات المياه بمنطقة الباحة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه بمنطقة الباحة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بقيمة 45.65 مليون ريال.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المياه بمنطقة الباحة وذلك ‬لمدة 36 شهرا.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2021، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه لا سيما بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

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كانت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، قد وقعت عدد 9 اتفاقيات مع شركة المياه الوطنية ‬وذلك لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق وقطاعات في المملكة.

وقالت الشركة في بيان سابق على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد نحو 316.6 مليون ريال، ومدته 36 شهراً.

وتتوزع مناطق منها منطقة الرياض وذلك في وحدة أعمال مدينة الرياض، ومنطقة الرياض الوحدة الجنوبية، ومنطقة الرياض الوحدة الشمالية، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة وحدة أعمال جدة، والمنطقة الشرقية الوحدة الوسطى، ومنطقة القصيم، ومنطقة حائل بالإضافة إلى منطقة تبوك.

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