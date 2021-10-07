.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنفستكورب تستحوذ على مستودعات بأميركا في صفقة بـ380 مليون دولار

  • الخط
إنفستكورب
إنفستكورب
شركات

إنفستكورب تستحوذ على مستودعات بأميركا في صفقة بـ380 مليون دولار

رفعت حيازاتها في العقارات الصناعية لنحو 2.8 مليار دولار

دبي - رويترز، العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط إنفستكورب اليوم الخميس، إنها استحوذت على 89 عقارا صناعيا في الولايات المتحدة مقابل 380 مليون دولار.

وأوضحت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، أن المستودعات الصناعية تقع في لوس أنجليس وكاليفورنيا ودالاس وتكساس وفينكس وأريزونا وسياتل وواشنطن.

وأضافت أن تلك المشتريات ترفع حيازاتها في العقارات الصناعية لنحو 2.8 مليار دولار.

في سبتمبر الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب البحرينية، محمد العارضي، إن شركته تسعى إلى زيادة حجم أصولها بأكثر من الضعف من خلال التركيز أكثر على رأس المال المؤسسي.

وأضاف العارضي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن شركته التي تعتبر أكبر مدير للأسهم الخاصة والأصول البديلة في الشرق الأوسط، يمكنها أن تصل بحجم أصولها إلى 100 مليار دولار في سبع سنوات، مقارنة بـ 40 مليار دولار حالياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟ لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟
قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر
الأكثر قراءة
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.."أبي لا ينفق علي"
سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟ سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟
مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية
اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة "كوبو السعودي"
"أرامكو" تقترب من إزاحة "أبل" عن عرش شركات العالم الأعلى قيمة
لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون
قبل أن تذهب
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
اكتشف المزيد