إنفستكورب تستحوذ على مستودعات بأميركا في صفقة بـ380 مليون دولار

قالت شركة الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط إنفستكورب اليوم الخميس، إنها استحوذت على 89 عقارا صناعيا في الولايات المتحدة مقابل 380 مليون دولار.

وأوضحت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، أن المستودعات الصناعية تقع في لوس أنجليس وكاليفورنيا ودالاس وتكساس وفينكس وأريزونا وسياتل وواشنطن.

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وأضافت أن تلك المشتريات ترفع حيازاتها في العقارات الصناعية لنحو 2.8 مليار دولار.

في سبتمبر الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب البحرينية، محمد العارضي، إن شركته تسعى إلى زيادة حجم أصولها بأكثر من الضعف من خلال التركيز أكثر على رأس المال المؤسسي.

وأضاف العارضي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن شركته التي تعتبر أكبر مدير للأسهم الخاصة والأصول البديلة في الشرق الأوسط، يمكنها أن تصل بحجم أصولها إلى 100 مليار دولار في سبع سنوات، مقارنة بـ 40 مليار دولار حالياً.