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أرباح "مبكو" تقفز إلى 65 مليون ريال في الربع الثالث

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مبكو
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"
سوق السعودية

أرباح "مبكو" تقفز إلى 65 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب زيادة الإيرادات بنسبة 67% نتيجة لارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة

دبي - العربية.نت

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قفز صافي أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" بنسبة 16883% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 65.04 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 383 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 50.96% مقابل صافي ربح نحو 43.09 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 67% نتيجة لارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مدفوعة بارتفاع أسعار هذه المنتجات عالمياً ، فضلاً عن انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 24%.

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وأضافت أن ذلك قابله جزئياً زيادة في تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 12.6 مليون ريال، ومصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 8.4 مليون ريال، ومخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 2.2 مليون ريال، ومصروفات أخرى بمبلغ 1.7 مليون ريال ومصروفات الزكاة بمبلغ 1.9 مليون ريال.

وقفز صافي أرباح "مبكو" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 689.2% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 125.85 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 15.95 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.

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