أرباح "ساب" الفصلية تنخفض 15.5% لـ886 مليون ريال

أظهرت نتائج البنك السعودي البريطاني "ساب"، انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 15.53% إلى 886 مليون ريال، مقارنة مع 1.049 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح البنك بنسبة 3.59% في الربع الثالث من العام الحالي، قياسا على أرباح 919 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

مادة اعلانية

وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الدخل بنحو 163 مليون ريال يعود إلى تراجع إجمالي دخل العمليات وارتفاع مخصص الزكاة وضريبة الدخل، وقابل ذلك جزئيا انخفاض إجمالي مصاريف العمليات، ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأشار البنك إلى أن انخفاض إجمالي دخل العمليات نتيجة انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 249 مليون ريال، قابله جزئيا ارتفاع دخل العملات، والأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل العمليات الأخرى.

ويعزى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، والمصاريف العمومية والإدارية الناتجة عن النجاح المستمر في خلق الكفاءة من حيث خفض المصاريف، وقابل هذا جزئيا زيادة مصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2021، أفادت النتائج، بتحول البنك إلى تحقيق أرباح بقيمة 2.775 مليار ريال، قياسا على خسائر بواقع 4.847 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وبلغ إجمالي مصاريف العمليات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 نحو 2.687 مليار ريال، مقابل 2.972 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مصاريف العمليات في الربع الثالث من 2021 نحو 937 مليون ريال، مقابل 1.001 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، ومقابل 844 مليون ريال سعودي للربع السابق.

وبلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفترة التسعة أشهر الأولى من 2021 نحو 40 مليون ريال، مقابل 1.599 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق.