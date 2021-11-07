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إصدار صك تملك "نادك" لأرض الجوف بمساحة 72 مليون متر مربع

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نادك
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"
سوق السعودية

إصدار صك تملك "نادك" لأرض الجوف بمساحة 72 مليون متر مربع

معاملة إصدار صك أرض الشركة في حائل لا تزال قيد التنفيذ

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن صدور صك تملك أرض الجوف بمساحة 72 مليون متر مربع.

وذكرت "نادك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن ذلك بموجب قرار تمليك شركة "نادك" الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة بناءً على مصادقة المقام السامي القاضي بالموافقة على تمليك شركة "نادك" المساحات المحياة من الأراضي المسلمة لها.

وأشارت إلى أن معاملة إصدار صك أرض الشركة في حائل لا تزال قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة وسيتم الإعلان عنها في حينه.

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وأوضحت أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات النظامية مع الجهات ذات العلاقة لإصدار صك أرض حائل.

كانت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، قد أعلنت عن صدور صك تملك أرض وادي الدواسر بمساحة 269.21 مليون متر مربع، بموجب قرار تمليك شركة نادك الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

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