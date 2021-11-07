تراجع أرباح "السعودي الألماني" الفصلية 59% إلى 14 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية"، الفصلية بعد الزكاة والضريبة 58.8%، في الربع الثالث من 2021، إلى 14.3 مليون ريال، مقابل 34.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح بنسبة 57%، حيث كانت في الربع السابق 9 مليون ريال.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، تراجعت الأرباح بعد الزكاة والضريبة 50.8%، إلى 35.6 مليون ريال، مقابل 72.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة تكلفة المبيعات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مما يؤثر على نسب الربح

كما ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.