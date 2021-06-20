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عمومية "السعودي الألماني" تقر عدم توزيع أرباح نقدية عن 2020

السعودي الألماني
المستشفى السعودي الألماني
سوق السعودية

عمومية "السعودي الألماني" تقر عدم توزيع أرباح نقدية عن 2020

أقرت تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، واطلعت عليه "العربية نت"، إن الجمعية العمومية وافقت على صرف 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

كما وافقت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.

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وأقرت الجمعية العمومية الموافقة على لائحة معايير الأعمال المنافسة.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، كشفت تراجع صافي أرباحها بنسبة 42.9% في الربع الأول من 2021، لتسجل نحو 12.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 21.18 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "المستشفى السعودي الألماني"، بنسبة 57.6% في الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة بصافي ربح 28.5 مليون ريال، في الربع الرابع من 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح للربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020 إلى عاملين هما انخفاض الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسيين، وارتفاع تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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