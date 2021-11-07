مجموعة الحكير تتحول للربحية في الربع الثالث محققة 6 ملايين ريال

تحولت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية للربحية في الربع الثالث من 2021، بنحو 6.18 مليون ريال، مقابل خسائر 109 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل خسائر 69.9 مليون ريال في الربع السابق.

وقالت مجموعة الحكير إنها حققت أرباحا تشغيلية في الربع الثالث من 2021، بلغت 38.4 مليون ريال، مقابل 41.5 مليون ريال خسائر في الربع الثالث من 2020.

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وخفضت المجموعة خسائرها في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 123.8 مليون ريال، مقابل 105 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020، بانخفاض في قيمة الخسائر 17.8%.

وذكرت مجموعة الحكير أن التحول للربحية جاء بدعم من تحقيق إيرادات بقيمة 191.01 مليون ريال خلال الربع الحالي من العام 2021 مقارنة مع إيرادات بقيمة 113.23 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2020 و بارتفاع قيمته 77.78 مليون ريال 68.7% بسبب تحقيق القطاع الفندقي لإيرادات بقيمة 99.51 مليون ريال خلال الربع الحالي من العام 2021 مقارنة مع إيرادات بقيمة 64.04 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2020 و بارتفاع قيمته 35.47 مليون ريال 55.4% والذي نجم بشكل رئيس عن ارتفاع معدلات إشغال الفنادق خلال الربع الحالي نتيجة الرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية والذي شمل إعادة التشغيل المحدود للرحلات الدولية والسماح جزئياً بتأدية مناسك العمرة مقارنة بالتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية خلال الربع المماثل من العام السابق. علماً بأنه استمر حظر إقامة الحفلات والمناسبات خلال الربع الحالي.

وحقق القطاع الترفيهي لإيرادات بقيمة 82.15 مليون ريال خلال الربع الحالي من العام 2021 مقارنة مع إيرادات بقيمة 39.19 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2020 و بارتفاع قيمته 42.96 مليون ريال 109.6% والذي نجم بشكل رئيس عن استمرار تعافي أعمال القطاع المتمثل في ارتفاع أعداد زوار المراكز الترفيهية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2020.

وحققت القطاعات الأخرى إيرادات بقيمة 9.36 مليون ريال خلال الربع الحالي من العام 2021 مقارنة مع إيرادات بقيمة 10.01 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2020 و بانخفاض قيمته 0.65 مليون ريال 6.5%.

وبلغ إجمالي الربح ما قيمته 38.47 مليون ريال خلال الربع الحالي من العام 2021 مقارنة مع إجمالي خسارة بقيمة 41.57 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2020 وبتحسن في النتائج بقيمة 80.04 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيس عن الارتفاع في إيرادات المجموعة بالإضافة إلى تأثر إجمالي الربح في الربع المماثل في العام الماضي 2020 بتسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الممتلكات والمعدات بمبلغ 15 مليون ريال وذلك بناء على اختبار انخفاض القيمة الذي أجرته المجموعة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وبلغت الخسائر التشغيلية ما قيمته 14 مليون ريال خلال الربع الحالي من العام 2021 مقارنة مع خسائر تشغيلية بقيمة 90.29 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2020 و بانخفاض بقيمة 76.29 مليون ريال 84.5% والذي نجم بشكل رئيس عن التحسن في النتائج في إجمالي الربح.

وتم تحقيق صافي ربح بقيمة 6.18 مليون ريال خلال الربع الحالي من العام 2021 مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 109.32 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2020 و بتحسن في النتائج بقيمة 115.51 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيس عن الانخفاض في الخسائر التشغيلية بالإضافة إلى صافي الأثر المالي لعمليات غير متكررة تتمثل في أنه وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 فقد تم تسجيل أرباح بمبلغ 42 مليون ريال خلال الربع الحالي والتي نتجت عن التخارج من بعض المواقع لعدم جدوى الاستمرارية فيها، وعكس مخصصات دفترية أعلى من الالتزامات المتوقعة على المجموعة بقيمة إجمالية 1.7 مليون ريال سعودي تقريبا خلال الربع الحالي.

إجمالي الربح الشامل بلغ ما قيمته 8.44 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي من العام 2021 مقارنة مع إجمالي خسارة شاملة بقيمة 109.3 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق 2020 و بتحسن في النتائج بقيمة 117.73 مليون ريال سعودي و الذي نجم بشكل رئيس عن التحسن في النتائج في صافي الربح.