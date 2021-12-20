"بترورابغ": إتمام سداد كامل قروض المجمع الصناعي البالغة 21.9 مليار ريال 

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، عن إتمام سداد كامل القروض التجارية المتعلقة بالمرحلة الأولى من المجمع الصناعي والبالغة قيمتها 21.9 مليار ريال سعودي، بتاريخ 20 ديسمبر 2021، وذلك حسب خطة السداد المجدولة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع في عام 2009، ليزيد من الطاقة الإنتاجية السنوية للاقتصاد الوطني من المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية المكررة.

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وكانت أرباح بترورابغ سجلت 221 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع خسائر بقيمة 610 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان سابق، بأن سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن هامش الربح للمنتجات نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا، بالإضافة إلى استقرار عمليات التشغيل في المجمع الصناعي لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وفي فترة أول 9 أشهر من العام الحالي، حققت الشركة 1.55 مليار ريال من الأرباح مقارنة مع خسارة بقيمة 3.84 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي.