.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"بترورابغ": إتمام سداد كامل قروض المجمع الصناعي البالغة 21.9 مليار ريال 

  • الخط
بترورابغ
بترورابغ
سوق السعودية

"بترورابغ": إتمام سداد كامل قروض المجمع الصناعي البالغة 21.9 مليار ريال

تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع في عام 2009

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، عن إتمام سداد كامل القروض التجارية المتعلقة بالمرحلة الأولى من المجمع الصناعي والبالغة قيمتها 21.9 مليار ريال سعودي، بتاريخ 20 ديسمبر 2021، وذلك حسب خطة السداد المجدولة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع في عام 2009، ليزيد من الطاقة الإنتاجية السنوية للاقتصاد الوطني من المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية المكررة.

وكانت أرباح بترورابغ سجلت 221 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع خسائر بقيمة 610 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

"سابك" تسوق حصة أرامكو من مواد بتروكيماوية محددة تنتجها "بترورابغ" شركات سوق السعودية "سابك" تسوق حصة أرامكو من مواد بتروكيماوية محددة تنتجها "بترورابغ"

وأفادت الشركة في بيان سابق، بأن سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن هامش الربح للمنتجات نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا، بالإضافة إلى استقرار عمليات التشغيل في المجمع الصناعي لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وفي فترة أول 9 أشهر من العام الحالي، حققت الشركة 1.55 مليار ريال من الأرباح مقارنة مع خسارة بقيمة 3.84 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021 5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الأكثر قراءة
"قاتل خفي" في مطبخك أقذر من المرحاض!
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
اكتشف المزيد