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"سابك للمغذيات" توصي بتوزيع أرباح 30% عن النصف الثاني من 2021

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سوق السعودية

"سابك للمغذيات" توصي بتوزيع أرباح 30% عن النصف الثاني من 2021

عينت رئيساً تنفيذياً بعد استحداث عدة مناصب

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021، بإجمالي نحو 1.428 مليار ريال، لعدد أسهم مستحقة نحو 476.03 مليون سهم.

وقالت "سابك للمغذيات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 3 ريالات لكل سهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

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وفي بيان منفصل، أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن قرار مجلس إدارتها مساء يوم الأحد، بتعيين المهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من بداية 2022، بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

وأشارت الشركة إلى أن الشركة عملت على استحداث عدد من المناصب القيادية والإدارية ضمن الهيكل التنظيمي الإداري الجديد، ومنها استحداث منصب الرئيس التنفيذي للشركة "CEO" بدلاً من منصب رئيس الشركة "Company President" الذي كان يشغله فهد بن مسفر البتار حيث تم تعيينه في منصب كبير مسؤولي التشغيل.

وأوضحت "سابك للمغذيات"، أن هذه التغيرات تأتي تزامناً مع توجهات الشركة الاستراتيجية في التوسع والاستفادة من فرص النمو لتواكب التطورات المتوقعة في تنفيذ استراتيجيتها ووضعها في موقع ريادي على خارطة صناعة المغذيات الزراعية العالمية.

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