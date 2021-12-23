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"ساب" يبيع كامل حصته في "الوطنية للتأمين" مقابل 80 مليون ريال

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سوق السعودية

"ساب" يبيع كامل حصته في "الوطنية للتأمين" مقابل 80 مليون ريال

حصة البنك محل الصفقة 4 ملايين سهم

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" توقيعه اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة الثروات الخاصة للاستثمار القابضة، لبيع كامل حصته في الشركة الوطنية للتأمين.

وذكر البنك في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن الاتفاقية تشمل بيع كامل حصة البنك في الشركة والمتمثلة في 4 ملايين سهم عادي أي ما نسبته 20% من رأسمال الشركة إلى المشتري، بقيمة 80 مليون ريال.

ولا تنطوي الصفقة على أي شروط خاصة.

ولا يتوقع البنك أن ينتج عن الصفقة أثر جوهري على البنك أو عملياته.

وذكر البنك أنه سيقوم باستخدام متحصلات الصفقة لأغراضه التجارية العامة.

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