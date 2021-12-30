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صندوق سيكو السعودية ريت يوزع 1.5% أرباحاً عن 2021

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سوق السعودية

صندوق سيكو السعودية ريت يوزع 1.5% أرباحاً عن 2021

بقيمة ربح موزع لكل وحدة 0.15 ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت سيكو المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سيكو السعودية ريت عن عام 2021، بإجمالي 8.586 مليون ريال، لعدد وحدات قائمة نحو 57.24 مليون وحدة.

وقالت سيكو المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.15 ريال بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.5%.

وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 1.73% كما في 30 يونيو 2021.

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وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 6 يناير 2022.

وسيكون تاريخ توزيع الأرباح سيكون خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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