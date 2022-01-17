سويحان الإماراتية تصدر سندات خضراء بـ 700 مليون دولار بعائد 3.3%

أعلنت اليوم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، اليوم الاثنين، عن التسعير الناجح لسندات خضراء مضمونة بقيمة إجمالية مقدارها 700 مليون دولار (2.6 مليار درهم إماراتي) صادرة عن شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية.

وتهدف هذه السندات، أولى محاولات"طاقة" في مجال التمويل الأخضر، إلى إعادة تمويل تسهيلات الديون القائمة لشركة سويحان للطاقة الكهروضوئية، وهي الشركة التي تمّ إطلاقها لتشييد وامتلاك وتشغيل محطة نور أبوظبي، أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم.

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وأصدرت هذه السندات بسعر قسيمة 3.265% وتستحق في يوليو 2049، وينتظر أن تحظى السندات بتصنيف إئتماني (BBB+) و(Baa1) من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على التوالي، وقد شهدت اكتتاباً زائداً بلغ 1.8 مرة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين تقدموا بإجمالي بطلبات اكتتاب بلغ إجماليها 1.26 مليون دولار. ويعد هذا أكبر إصدار للسندات الخضراء في المنطقة.

تحقّق هذه الصفقة قيمة كبيرة لمساهمي شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية وشركة مياه وكهرباء الإمارات باعتبارهما الشركتين المشتريتين بتمديد أجل استحقاق الدين لمدة خمس سنوات تلي تمديد اتفاقية شراء الطاقة لمدة خمس سنوات حتى العام 2049، بدعم من حكومة أبوظبي.

بعد أن عرضت شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية إطار سنداتها الخضراء، اعتُمدت السندات بموجب معايير رابطة أسواق رأس المال الدولية، ما يضمن أن يلبي المشروع متطلبات مبادئ السندات الخضراء. وستُستخدم عائدات هذه السندات حصرياً لإعادة تمويل القروض التي تم ترتيبها في العام 2017 لتشييد محطة "نور أبوظبي" وتشغيلها وصيانتها.