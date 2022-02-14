"أنابيب السعودية" تفوز بعقد من أرامكو بـ80.6 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، عن توقيع عقد مع أرامكو السعودية بقيمة نحو 80.6 مليون ريال.

وقالت "أنابيب السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن توريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو.

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وأضافت أن مدة العقد حتى 18 شهراً.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الفترة مابين النصف الثاني للسنة المالية 2022 والنصف الأول للسنة المالية 2023.

كانت الشركة قد فازت في شهر نوفمبر 2021، بعقود لتوريد أنابيب لشركة أرامكو بقيمة 189.9 مليون ريال لمدة 18 شهراً.