سوق السعودية
"أنابيب السعودية" تفوز بعقد من أرامكو بـ80.6 مليون ريال
مدة العقد حتى 18 شهراً
أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، عن توقيع عقد مع أرامكو السعودية بقيمة نحو 80.6 مليون ريال.
وقالت "أنابيب السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن توريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو.
مادة اعلانية
وأضافت أن مدة العقد حتى 18 شهراً.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الفترة مابين النصف الثاني للسنة المالية 2022 والنصف الأول للسنة المالية 2023.
كانت الشركة قد فازت في شهر نوفمبر 2021، بعقود لتوريد أنابيب لشركة أرامكو بقيمة 189.9 مليون ريال لمدة 18 شهراً.
اقرأ أيضاً
-
وزير الطاقة الإماراتي: التوترات السياسية تدفع أسعار النفط للارتفاعارتفعت أسعار برنت اليوم لمستوى جديد لم تبلغه منذ 7 سنوات متجاوزة 96 دولاراً طاقة
-
هل تحمي زيادة النفط أسواق الأسهم الخليجية من التقلبات الحادة؟الحماية قد تكون من تقلبات الحركة الاقتصادية على أرض الواقع قصص اقتصادية
-
قفزة النفط تحلق بمؤشر سوق السعودية فوق 12200 نقطةإشارات طمأنة تخفف حدة تأثير الأزمة الأوكرانية على أسواق المال أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية