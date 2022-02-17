شركة تابعة لـ"سيرا" تؤسس منصة رقمية سياحية بالتعاون مع "Klook Travel"

أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن توقيع شركتها التابعة "المسافر للسفر والسياحة" اتفاقية مع شركة Klook Travel Technology لإنشاء شركة مشتركة بغرض تطوير مشروع مشترك لتأسيس منصة رقمية لتقديم خدمات الأنشطة والجولات السياحية والفعاليات.

وقالت المجموعة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن شركة "المسافر" ستساهم بمساهمة نقدية لتطوير المنصة بحد أدنى 63 مليون ريال، وبحد أقصى 116 مليون ريال

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وأوضحت الشركة أن مدة العقد تصل إلى 5 سنوات، وستكون الشركة المشتركة مملوكة للمسافر بنسبة 50% ولشركة كلووك بنسبة 50%.

ولفتت إلى أن شركة "المسافر" ستساهم بتقديم الدعم الإداري لتشغيل الشركة إلى جانب المساهمة النقدية، فيما ستساهم "كلووك" بتقديم الخدمات التقنية للشركة، وتقديم الدعم التقني لها.

وأضافت أن الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي على القوائم المالية في نهاية العام 2022.