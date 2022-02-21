أسهم "رؤوم" و"المركز الآلي" ترتفع 30% في أولى جلسات التداول بـ "نمو"
ارتفعت أسهم الشركتين بالحد الأقصى
ارتفعت أسهم كل من شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار وشركة رؤوم التجارية، اليوم الاثنين، بالحد الأقصى البالغ 30% في أولى جلسات تداولهما بالسوق الموازية السعودية "نمو".
ووصل سعر رؤوم إلى 104 ريالات، فيما وصل سعر المركز الآلي إلى 63.7 ريال، ليتصدرا ارتفاعات سوق نمو.
واستقبلت اليوم، الاثنين، السوق الموازية "نمو" سهم المركز الآلي السعودي لقطع الغيار، وكانت الشركة قد حددت سعر الإدراج الاسترشادي عند 49 ريالا للسهم.
ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون ريال، وتتخصص في إصلاح وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية.
وانضم أيضا سهم "رؤوم التجارية" إلى السوق الموازية، بعد أن طرحت الشركة مليون سهم تمثل 20% من رأسمالها بسعر 80 ريالا للسهم، لتبلغ نسبة تغطية الاكتتاب 740%.
وتتمثل أنشطة الشركة في تجارة الزجاج والمرايا وديكورات الألومنيوم.
-
فوتسي راسل" تضيف "ألفاظبي" إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبيراستبعدت شركة أرامكس من المؤشر القياسي العالمي أسواق المال
-
سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراجارتفع 5.31% أسواق المال
-
عقارات الدولة السعودية تسترد 10 ملايين متر مربع من جهات حكوميةبقيمة تقديرية مليار ريال الأسواق العقارية