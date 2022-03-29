سوق السعودية
انخفاض أرباح أسمنت الرياض إلى 211.6 مليون ريال في 2021
حققت أرباحاً تشغيلية بلغت 231 مليون ريال في 2021 مقابل 228 مليون ريال بنمو طفيف 1.2%
تراجعت الأرباح السنوية لشركة أسمنت الرياض خلال 2021، بعد الزكاة والضريبة، إلى 211.6 مليون ريال، مقابل 219.9 مليون ريال في 2020، بنسبة تراجع 3.77%.
وذكرت الشركة في بيان نشر على "تداول"، أنها حققت أرباحا تشغيلية بلغت قيمتها 231 مليون ريال في 2021، مقابل 228 مليون ريال، بنمو طفيف 1.2%.
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وأرجعت أسمنت الرياض انخفاض أرباحها السنوية إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف الزكاة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، رغم ارتفاع قيمة المبيعات.
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