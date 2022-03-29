انخفاض أرباح أسمنت الرياض إلى 211.6 مليون ريال في 2021

تراجعت الأرباح السنوية لشركة أسمنت الرياض خلال 2021، بعد الزكاة والضريبة، إلى 211.6 مليون ريال، مقابل 219.9 مليون ريال في 2020، بنسبة تراجع 3.77%.

وذكرت الشركة في بيان نشر على "تداول"، أنها حققت أرباحا تشغيلية بلغت قيمتها 231 مليون ريال في 2021، مقابل 228 مليون ريال، بنمو طفيف 1.2%.

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وأرجعت أسمنت الرياض انخفاض أرباحها السنوية إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف الزكاة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، رغم ارتفاع قيمة المبيعات.