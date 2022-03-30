"بدجت السعودية" تربح 219.9 مليون ريال في 2021 بزيادة 8.6%

ارتفع صافي أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" بنسبة 8.6% في 2021، إلى نحو 219.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 202.45 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت "بدجت السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة في صافي الربح خلال 2021 مقارنة بالعام السابق تعود بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات الإيجار القصير الأجل نتيجة زيادة الكفاءة التشغيلية وزيادة عدد المركبات المبيعة في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تراجع صافي أرباح "بدجت السعودية" إلى 51.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بأرباح نحو 93.96 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، بتراجع 45%.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021، بإجمالي نحو 92.52 مليون ريال لنحو 71.17 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.3 ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 13%.