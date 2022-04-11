أرباح "إكسترا" ترتفع 20% إلى 97.5 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 20.04% في الربع الأول من 2022، إلى 97.47 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 81.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 22.7%، مقابل صافي ربح نحو 126.14 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "إكسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن زيادة الأرباح في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع مبيعات الربع الأول بنسبة 3.5% إلى 1.41 مليار ريال، مقابل 1.36 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق وذلك لارتفاع مبيعات قطاع التجزئة بشكل طفيف عن الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن زيادة الأرباح تعود أيضاً إلى ارتفاع إيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، التي ساهمت بشكل مباشر في نمو إجمالي الربح بنسبة 11.4% عن الربع المماثل من العام الماضي، لتحقق الشركة إجمالي ربح يقدر بـ 289.8 مليون ريال مقابل 260.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

بلغ صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية 53.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 20.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.