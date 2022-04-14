"أبوظبي الأول" يسحب عرض الاستحواذ على حصة مسيطرة في "هيرميس" المصرية

أعلن بنك أبوظبي الأول صباح اليوم الخميس، عن سحب العرض غير الملزم المقدم في التاسع من شهر فبراير 2022 بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

وقال البنك في بيان، إن قراره جاء بعد دراسة متأنية لحالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية.

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وأكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لـ"أبو ظبى الأول".

كما أكد البنك أنه سيواصل دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته بجمهورية مصر العربية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أعلنت في فبراير الماضي، عن رغبة "أبوظبي الأول" في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، وقتها، أنها تلقت كتابا من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لأسهم "هيرميس" القابضة وفقا لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وتقترب قيمة الصفقة من 1.2 مليار دولار، حيث يتضمن السعر المعروض علاوة سعرية 21%، عن إغلاق أمس عند 15.85 جنيه.