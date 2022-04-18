أرباح "زين السعودية" ترتفع 98% إلى 81 مليون ريال في الربع الأول

سجلت شركة زين السعودية، زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 98%

مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021، لتصل إلى 81 مليون ريال، مقابل 41 مليون ريال أرباحا سجلتها الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لارتفاع الإيرادات بنسبة 12.44% وبمبلغ 241 مليون ريال، الناتجة عن النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومصادر إيرادات أخرى، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 30.6% بقيمة 221 مليون ريال، وارتفاع النفقات التشغيلية بمبلغ 33 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في مصاريف الإطفاء والاستهلاك بمقدار 56 مليون ريال والمتعلقة بالعروض المعلنة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية".

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وأضافت الشركة أنها سجلت زيادة في صافي الربح بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع الربع السابق، مبينة أن ذلك يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 4.6% بإجمالي 96 مليون ريال الناتجة عن النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس، على الرغم من زيادة تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية بمبلغ 26 مليون ريال و169 مليون ريال على التوالي.

وأضافت أنه تم تعويض ذلك من خلال انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 107 ملايين ريال والمتعلقة بالعروض المعلنة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية".