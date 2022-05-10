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3 عوامل ترتفع بأرباح "أملاك" 7.6% إلى 27 مليون ريال بالربع الأول

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أملاك العالمية للتمويل العقاري
شعار شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري
سوق السعودية

3 عوامل ترتفع بأرباح "أملاك" 7.6% إلى 27 مليون ريال بالربع الأول

رغم الخسارة في قيمة الإطفاء من بيع المحافظ

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 7.64% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 27.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 25.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أملاك" بنسبة 9.2% في الربع الأول من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 24.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "أملاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، تعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الانخفاض في قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة، وانخفاض تكلفة التمويل، بالإضافة إلى زيادة إيرادات التمويل من عقود المرابحة، وقابل ذلك جزئيا خسارة في قيمة الإطفاء من بيع المحافظ.

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كانت أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري قد بلغت 107.7 مليون ريال في العام 2021، مقابل 98.9 مليون ريال لعام 2020، بارتفاع نسبته 8.95%.

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