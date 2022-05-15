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"سابك": بدء التشغيل التجريبي لمجمع البولي كربونات بالصين

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شركة سابك
سابك

"سابك": بدء التشغيل التجريبي لمجمع البولي كربونات بالصين

مناصفة مع "ساينوبيك" بطاقة إنتاجية 260 ألف طن

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمشروع إقامة مجمع صناعي لإنتاج البولي كربونات بالصين مناصفة مع "ساينوبيك"، والتي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية بـ 260 ألف طن.

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي والبدء في التشغيل التجاري.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة "سابك"، فإن مشروعها المشترك "ساينوبيك سابك تيانجين للبتروكيماويات" أول مشاريعها المشتركة في الصين، حيث مهد الطريق لها لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة للزبائن في الصين والمنطقة المحيطة بها.

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وكانت "سابك" وساينوبيك الصينية قد دشنتا المشروع في مدينة تيانجين الصينية عام 2010.

جدير بالذكر أن منتجات البولي كربونات تتميز بأدائها الرفيع بشكل عام، وتُستخدم على نطاق واسع في صناعات قطع السيارات، والأجهزة المنزلية، والمنتجات الطبية، والكثير من المجالات الأخرى، ويتوقع أن يشهد الطلب الصيني عليها وغيرها من اللدائن الهندسية نمواً كبيراً في المستقبل مع النمو المتصاعد لصناعات الإلكترونيات والسيارات وتقنية المعلومات ومواد البناء، وغيرها من متطلبات ومستجدات الحياة العصرية.

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