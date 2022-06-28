العقارية السعودية تسدد مبكراً الرصيد المتبقي من قرض بـ535 مليون ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية، عن قيامها بسداد مبكر لكامل الرصيد المتبقي من القرض الذي حصلت عليه من بنك الرياض والبالغ قيمته شاملا أرباح التمويل نحو 535.32 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السداد سوف يكون له أثر في رصيد قروض الشركة وذلك ضمن خطة الشركة في سعيها الى تخفيض القروض وتكاليف التمويل.

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وأضافت أنه سيكون له أيضاً أثر على الملاءة المالية للشركة وتعزيز مركزها المالي.