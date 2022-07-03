تغطية اكتتاب حقوق أولوية "وفرة للصناعة" بـ 77.8%
بعدد 12.01 مليون سهم
أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، أن نسبة تغطية الاكتتاب في حقوق الأولوية لزيادة رأس المال بلغت 77.81%.
وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن عدد الأسهم المكتتب بها بلغ 12.01مليون سهم من إجمالي 15.43 مليون سهم مطروحة.
وبلغت قيمة الأسهم المكتتب بها 120.09 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المتبقية 3.42 مليون سهم.
وأوضحت الشركة أن طرح الأسهم المتبقية سيكون يومي 5 و6 يوليو 2022.
أفادت الشركة بأنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي ("المؤسسات الاستثمارية") وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.
وأضافت أنه في حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، سيقوم متعهد التغطية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية وذلك بسعر الطرح.
-
أكبر شركة لتجارة النفط في العالم تتوقع تأثر الطلب على الوقود.. لهذا السبب!ذكرت مجموعة فيتول وهي أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، أن ارتفاع تكلفة الوقود، قد بدأ يؤثر بشكل سلبي على الطلب العالمي.وأضافت المجموعة أن ارتفاع ... أسواق العربية 1830
-
البنك الإسلامي للتنمية: 35% من التمويلات ستوجه لمشاريع صديقة للبيئةقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، إن مجموعة التنسيق العربية تعمل منذ عام 1974 وهي معنية بقضايا التنمية في جميع دول العالم وليس ... جرس الإغلاق
-
كم تكفي احتياطيات مصر الاستراتيجية من 4 مواد أساسية؟.. وزير التموين يوضحالمصيلحي تحدث عن القمح وزيت الطعام والسكر والأرز اقتصاد