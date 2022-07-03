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تغطية اكتتاب حقوق أولوية "وفرة للصناعة" بـ 77.8%

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وفرة للصناعة والتنمية
وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

تغطية اكتتاب حقوق أولوية "وفرة للصناعة" بـ 77.8%

بعدد 12.01 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، أن نسبة تغطية الاكتتاب في حقوق الأولوية لزيادة رأس المال بلغت 77.81%.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن عدد الأسهم المكتتب بها بلغ 12.01مليون سهم من إجمالي 15.43 مليون سهم مطروحة.

وبلغت قيمة الأسهم المكتتب بها 120.09 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المتبقية 3.42 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أن طرح الأسهم المتبقية سيكون يومي 5 و6 يوليو 2022.

عمومية "وفرة للصناعة" تقر زيادة رأس المال بـ 200% عن طريق طرح حقوق أولوية شركات سوق السعودية عمومية "وفرة للصناعة" تقر زيادة رأس المال بـ 200% عن طريق طرح حقوق أولوية

أفادت الشركة بأنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي ("المؤسسات الاستثمارية") وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وأضافت أنه في حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، سيقوم متعهد التغطية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية وذلك بسعر الطرح.

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