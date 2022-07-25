أرباح "التجاري الدولي – مصر" تقفز 28% بالنصف الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر، عن ارتفاع أرباح البنك بنسبة 28%، خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوي.

ووفق البيانات المالية، فقد سجل البنك صافي ربح بلغ 7.76 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 6.08 مليار جنيه أرباحاً خلال فترة المقارنة قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وبلغت إيرادات البنك خلال الفترة نحو 6.9 مليار جنيه بزيادة مقدارها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وزاد البنك قروضه بالعملة المحلية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 16% وزيادة صافي الدخل بنسبة 28% لتصل إلى 7.8 مليار جنيه خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وسجل التمويل المقدم للشركات والأفراد 191 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 17% عن النصف الأول من عام 2021، أو صافي 11% من أثر خفض قيمة الجنيه، بحصة سوقية للقروض بلغت 5.19%.

كما سجلت الودائع 428 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 5% عن النصف الأول من عام 2021، أو 1% صافية من تأثير تخفيض قيمة الجنيه، بحصة سوقية للودائع بلغت 6.13%. وأيضاً، سجلت نسبة القروض إلى الودائع 44.8% بنهاية النصف الأول من عام 2022، بحسب البيانات المالية.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، حقق البنك صافي أرباح بقيمة 3.5 مليار جنيه، بزيادة 9% على أساس سنوي مقابل صافي أرباح بلغت نحو 3.2 مليار جنيه خلال الربع المقارن قبل عام.

كانت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر، عن الربع الأول من 2022، قد كشفت عن ارتفاع أرباح البنك بنسبة 48%، على أساس سنوي؛ ليسجل صافي ربح بلغ 4.26 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 2.87 مليار جنيه أرباحاً، خلال فترة المقارنة قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نحو 6.72 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 5.68 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، فقد ارتفعت أرباح البنك خلال الربع الأول من 2022 لتسجل نحو 4.24 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.