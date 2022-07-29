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"أبل" تسجل مبيعات وأرباحاً فصلية تفوق التوقعات بدعم من "آيفون"

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داخل أحد متاجر أبل في الولايات المتحدة (أرشيفية-فرانس برس)
داخل أحد متاجر أبل في الولايات المتحدة (فرانس برس)
أبل

"أبل" تسجل مبيعات وأرباحاً فصلية تفوق التوقعات بدعم من "آيفون"

بلغت 83 مليار دولار بما يوازي 1.2 دولار للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبل، تسجيل مبيعات وأرباح فاقت تقديرات "وول ستريت"، إذ تعاملت مع نقص في المكونات المطلوبة للتصنيع بصورة أفضل من المتوقع، واستفادت من إقبال لم يفتر من المستهلكين على شراء هواتف آيفون الجديدة رغم التضخم الذي أجبرهم على تقليص الإنفاق.

وزاد سعر السهم 3.2% في تعاملات ما بعد إغلاق السوق إثر إعلان النتائج المالية، وفقا لـ"رويترز".

وقالت "أبل"، إن مبيعات وأرباح الفصل المنتهي في 25 يونيو، بلغت 83 مليار دولار بما يوازي 1.20 دولار للسهم، بما فاق توقعات بلغت 82.8 مليار دولار و1.16 دولار للسهم وفقا لبيانات رفينيتيف.

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وبينما تخطت مبيعات آيفون وآيباد التوقعات، قلت عوائد الخدمات وأجهزة كمبيوتر ماك المحمولة والكماليات عن المستهدف في "وول ستريت"، كما تراجعت المبيعات في السوق الصينية الأساسية بنسبة 1%.

وأوضحت الشركة، أن مبيعات آيفون سجلت 40.7 مليار دولار في الربع الماضي، بما يشكل ارتفاعا 3% على أساس سنوي ومتخطيا بكثير سوق الهواتف الذكية العالمي إجمالا، الذي تراجع 9% خلال الربع الماضي وفقا لبيانات كاناليس.

وقل النمو في قطاع الخدمات بالشركة، الذي قدم دعما لمبيعاتها وأرباحها في الأعوام القليلة الماضية، 12% عن معدل العام الماضي، الذي سجل 33% وشارك في العوائد بمبلغ 19.6 مليار دولار وهو ما يقل عن توقعات بلغت 19.7 مليار دولار.

وقالت "أبل" إن لديها حاليا 860 مليون مشترك لخدماتها المدفوعة وبرمجياتها ارتفاعا من 825 مليونا في الربع السابق عليه.

وأبلغت الشركة المستثمرين أن يتوقعوا تراجع العوائد بما بين 4 مليارات و8 مليارات دولار بسبب تعطل سلاسل الإمداد رغم أنها لم تعلن عن رقم إجمالي تتوقعه للعوائد لخصم ذلك منه.

وسجلت مبيعات آيباد 7.2 مليار دولار، مقابل تقديرات بلغت 6.9 مليار دولار، بينما سجلت مبيعات ماك 7.4 مليار دولار مقابل تقديرات بلغت 8.7 مليار دولار بما يشكل انكماشا نسبته 10% وبعد مبيعات قياسية في 2020.

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