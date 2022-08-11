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"ساكو" تتحول لخسائر بـ 20.5 مليون ريال في الربع الثاني

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ساكو
الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"
سوق السعودية

"ساكو" تتحول لخسائر بـ 20.5 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية المرتبطة بعمليات نقل وتطوير المستودعات وسلاسل الإمداد للشركة

دبي - العربية.نت

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تحولت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" إلى تحقيق خسائر نحو 20.53 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، مقارنة بأرباح نحو 14.44 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، ومقارنة بصافي ربح نحو 1.11 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت "ساكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الخسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، هو انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية المرتبطة بعمليات نقل وتطوير المستودعات وسلاسل الإمداد للشركة.

وخلال النصف الأول من 2022، تحولت "ساكو" إلى تحقيق خسائر نحو 19.42 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 30.08 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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