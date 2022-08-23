أسمنت حائل تتحول للخسارة بـ 6.83 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت شركة أسمنت حائل إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 6.83 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 15.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التحول إلى الخسارة في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى تسجيل خسائر من استثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل تسجيل أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق، وكذلك تكوين مخصصات مالية بقيمة 10 ملايين ريال لإحدى الهيئات الحكومية، وذلك بالرغم من ارتفاع كمية وقيمة المبيعات خلال الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي.

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وعلى أساس ربعي، تراجعت الخسائر هامشياً بنسبة 0.92% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بخسائر نحو 6.89 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وتحولت أسمنت حائل للخسارة بنحو 13.72 مليون ريال في النصف الأول من 2022، مقارنة بأرباح نحو 41.22 مليون ريال في النصف الأول من 2021.