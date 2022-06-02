.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسمنت حائل توصي بشراء 5% من أسهمها

  • الخط
أسمنت حائل
شركة أسمنت حائل
سوق السعودية

أسمنت حائل توصي بشراء 5% من أسهمها

والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أسمنت حائل عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بشراء ما يصل إلى 5% من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت أسمنت حائل في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة يرى أن السعر الحالي للسهم أقل من قيمته العادلة.

وأضافت أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يبلغ نحو 4.895 مليون سهم من فئة الأسهم العادية.

"المركزي" الروسي يخطط لإزاحة الدولار واليورو عن عرشهما.. يفكر في هذا الأمر! قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا "المركزي" الروسي يخطط لإزاحة الدولار واليورو عن عرشهما.. يفكر في هذا الأمر!

وأوضحت الشركة أنها ستمول شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وأشارت أسمنت حائل إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

تراجع سهم أسمنت حائل بنسبة 0.76% في ختام تعاملات يوم الأربعاء عند سعر 13.32 ريال بقيمة تداولات نحو 2.98 مليون ريال عبر التداول على نحو 224.77 ألف سهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشوارع تتزين بأعلام بريطانيا احتفالا بالذكرى السبعين لتولي الملكة اليزابيث العرش الشوارع تتزين بأعلام بريطانيا احتفالا بالذكرى السبعين لتولي الملكة اليزابيث العرش
اكتشف المزيد