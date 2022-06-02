أسمنت حائل توصي بشراء 5% من أسهمها

أعلنت شركة أسمنت حائل عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بشراء ما يصل إلى 5% من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت أسمنت حائل في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة يرى أن السعر الحالي للسهم أقل من قيمته العادلة.

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وأضافت أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يبلغ نحو 4.895 مليون سهم من فئة الأسهم العادية.

وأوضحت الشركة أنها ستمول شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وأشارت أسمنت حائل إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

تراجع سهم أسمنت حائل بنسبة 0.76% في ختام تعاملات يوم الأربعاء عند سعر 13.32 ريال بقيمة تداولات نحو 2.98 مليون ريال عبر التداول على نحو 224.77 ألف سهم.